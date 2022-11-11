Бизнесменам Краснодарского края доступно более 150 видов российского программного обеспечения
Меру поддержки МСП реализуют в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Она позволяет купить софт с 50% скидкой.
По словам руководителя краевого департамента информатизации и связи Станислава Завального, программу постоянно дополняют новыми продуктами. Сейчас доступны более 150 видов программного обеспечения от 58 компаний.
«Появились решения для автоматизации работы кинотеатров, платформы для автоматизации работы маркетинговых служб, а также для управления ресурсами предприятия», — добавил глава департамента.
На Кубани российский софт по льготной цене в основном покупают в сфере торговли — 36,5% всего проданного ПО и в гостиничной сфере — 27%. Также отечественное ПО приобретают для предприятий общепита — более 12%.
Купить российское ПО с 50% скидкой можно на сайте РФРИТ. При этом предприниматель должен находиться в Едином реестре МСП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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