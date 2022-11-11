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Бизнесменам Краснодарского края доступно более 150 видов российского программного обеспечения

Общество
11.11.2022 17:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/biznesmenam-krasnodarskogo-kraya-dostupno-bolee-150-vidov-rossijskogo-programmnogo-obespecheniya
Бизнесменам Краснодарского края доступно более 150 видов российского программного обеспечения
Фото Free-Photos, pixabay.com

Меру поддержки МСП реализуют в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Она позволяет купить софт с 50% скидкой.

По словам руководителя краевого департамента информатизации и связи Станислава Завального, программу постоянно дополняют новыми продуктами. Сейчас доступны более 150 видов программного обеспечения от 58 компаний.

«Появились решения для автоматизации работы кинотеатров, платформы для автоматизации работы маркетинговых служб, а также для управления ресурсами предприятия», — добавил глава департамента.

На Кубани российский софт по льготной цене в основном покупают в сфере торговли — 36,5% всего проданного ПО и в гостиничной сфере — 27%. Также отечественное ПО приобретают для предприятий общепита — более 12%.

Купить российское ПО с 50% скидкой можно на сайте РФРИТ. При этом предприниматель должен находиться в Едином реестре МСП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в администрации Краснодара перейдут на отечественную операционную систему.

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