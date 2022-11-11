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В администрации Краснодара перейдут на отечественную операционную систему

Общество
11.11.2022 15:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-administratsii-krasnodara-perejdut-na-otechestvennuyu-operatsionnuyu-sistemu
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Ее также установят на компьютерах Городской думы и Контрольно-счетной палаты.

Всего планируется активировать 3 тыс. лицензий. Одновременно пользователей обучат работе на российском софте.

Также отечественное программное обеспечение планируют начать использовать в вузах и школах города. Полный переход на российские программные продукты рассчитывают завершить до 2024 года. Это решение принято ради импортозамещения привычных иностранных аналогов.

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