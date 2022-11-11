В администрации Краснодара перейдут на отечественную операционную систему
Общество
11.11.2022 15:03
Ее также установят на компьютерах Городской думы и Контрольно-счетной палаты.
Всего планируется активировать 3 тыс. лицензий. Одновременно пользователей обучат работе на российском софте.
Также отечественное программное обеспечение планируют начать использовать в вузах и школах города. Полный переход на российские программные продукты рассчитывают завершить до 2024 года. Это решение принято ради импортозамещения привычных иностранных аналогов.
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