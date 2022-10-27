Предприниматели Кубани с начала года купили 12 тыс. лицензий на ПО со скидкой

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Государственная мера поддержки для предпринимателей на покупку отечественного программного обеспечения с 50% скидкой действует в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ».

В рамках этой программы за первые девять месяцев текущего года предприниматели Краснодарского края купили более 12 тыс. лицензий на общую сумму свыше 40 млн рублей. Мерой поддержки на Кубани воспользовались почти 5,5 тыс. бизнесменов. Средний чек покупки ПО в регионе — почти 7,5 тыс. рублей.

Глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный отметил, что в рамках нацпроектной программы предпринимателям доступны более 150 продуктов программного обеспечения от 58 разработчиков.

Благодаря господдержке предприниматели могут оцифровать свой бизнес при минимальных затратах. Объем финансирования программы в 2022 году увеличили в два раза. Сейчас он составляет около 2 млрд рублей. Предложение для бизнесменов будет действовать как минимум до 2024 года.

Кроме того, в рамках этой программы ИП и компании с годовым доходом до 2 млрд рублей и штатом сотрудников не более 250 человек могут купить услугу облачного хранения данных со скидкой в 50%.

Узнать более подробную информацию о покупке отечественного программного обеспечения со скидкой можно на сайте или по телефону «горячей линии»: 8 (495) 134-44-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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