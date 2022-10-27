Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализировали на 500 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Докапитализировать региональный Фонд развития промышленности предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Депутаты ЗСК поддержали его инициативу на очередной сессии.

«Мы докапитализировали Фонд развития промышленности еще на 500 млн рублей. По итогу его объем составит 5 млрд рублей. Сегодня мы видим, что в крае открываются новые предприятия, появляются дополнительные рабочие места», — сказал Кондратьев.

Специальный фонд помогает промышленникам Кубани решать важные задачи по импортозамещению, а также обеспечению Вооруженных сил страны необходимыми товарами. При помощи льготных программ предприятия могут увеличить объемы выпускаемой продукции и модернизировать производства. Губернатор подчеркнул, что такие меры господдержки бизнеса позволили кубанским производствам увеличить рост промышленности больше, чем в среднем по РФ.

Фонд развития промышленности в Краснодарском крае создали в 2018 году. На сегодняшний в нем действует 15 программ по льготным займам для предпринимателей — ставки составляют от 0,1% до 4% годовых. Из них 11 программ организация реализует на собственные средства, в том числе программу «Первая необходимость».

Уточнить все интересующие вопросы по программам Фонда развития промышленности можно с понедельника по пятницу по телефону: 8 (861) 205-44-09, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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