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На Промышленном портале Краснодарского края представлено более 3 тыс. видов продукции и услуг

Экономика
06.10.2022 18:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-promyshlennom-portale-krasnodarskogo-kraya-predstavleno-bolee-3-tys-vidov-produktsii-i-uslug
На Промышленном портале Краснодарского края представлено более 3 тыс. видов продукции и услуг
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Свои предложения уже разместили около 500 ведущих производителей Краснодарского края.

Первый в России региональный портал ведет департамент промышленной политики Краснодарского края совместно с Фондом развития промышленности края. Цифровая платформа создана для прямого взаимодействия предприятий и потребителей, налаживания новых связей между производителями, расширения рынка сбыта кубанской промышленной продукции.

По данным департамента промышленной политики, в каталоге портала авторизуются только производители. Предприятия могут бесплатно опубликовать свои предложения о продукции и компетенциях.

«Процедура модерации исключает размещение дилеров или торговых представителей. Зарегистрированные производители получают запросы на поставку выпускаемой продукции с портала напрямую», — рассказал о принципах работы портала и. о. руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой.

Портал также содержит информацию о мерах господдержки предприятий и инвесторов, работающих в отраслях промышленности, об инвестиционных площадках и индустриальных парках Кубани.

Уточнить информацию о продукции и компетенциях можно по телефону Фонда развития промышленности края 8 (861) 205‑44‑09 (доб. 701, 702). Также можно обратиться на электронную почту [email protected] или заполнить форму онлайн-чата на портале, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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