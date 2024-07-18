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Жители Кубани могут проголосовать за культурную столицу России 2026 года

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-mogut-progolosovat-za-kulturnuyu-stolitsu-rossii-2026-goda
Жители Кубани могут проголосовать за культурную столицу России 2026 года
Фото freepik.com

Конкурс «Культурная столица 2026 года» проводится, чтобы поддержать культурное развитие регионов, показать их самобытность и потенциал.

Впервые конкурс состоялся в 2023 году. Тогда победителями стали Нижний Новгород и Грозный.

Голосование в «Культурной столице 2026 года» проходит в два этапа — народное голосование и экспертная оценка. В первом может участвовать каждый желающий. Для этого нужно:

  1. Зайти на Госуслуги через свою учетную запись;
  2. Выбрать из представленного списка 5 населенных пунктов;
  3. Нажать  кнопку «Отправить». После этого появится уведомление, что ваш голос учтен.

Во втором этапе участие могут принять только эксперты: 12 сентября они начнут выбирать город-победитель, оценивая его популярность среди населения, активность, качество культурной жизни. Результаты конкурса объявят 12 декабря этого года.

Всю подробную информацию о «Культурной столице 2026 года» можно узнать здесь.

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