Жители Кубани могут проголосовать за культурную столицу России 2026 года

Конкурс «Культурная столица 2026 года» проводится, чтобы поддержать культурное развитие регионов, показать их самобытность и потенциал.

Впервые конкурс состоялся в 2023 году. Тогда победителями стали Нижний Новгород и Грозный.

Голосование в «Культурной столице 2026 года» проходит в два этапа — народное голосование и экспертная оценка. В первом может участвовать каждый желающий. Для этого нужно:

Зайти на Госуслуги через свою учетную запись; Выбрать из представленного списка 5 населенных пунктов; Нажать кнопку «Отправить». После этого появится уведомление, что ваш голос учтен.

Во втором этапе участие могут принять только эксперты: 12 сентября они начнут выбирать город-победитель, оценивая его популярность среди населения, активность, качество культурной жизни. Результаты конкурса объявят 12 декабря этого года.

Всю подробную информацию о «Культурной столице 2026 года» можно узнать здесь.

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