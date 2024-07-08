Голосование за лучший проект карманного парка стартовало в Новороссийске

К благоустройству карманного парка планируют приступить в текущем году.

О старте голосования за лучший проект 8 июля сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Идеи с предложениями и проектами жители Новороссийска присылали с 4 июня. За лучшие из них можно проголосовать на платформе «Мой Новороссийск». Голосование продлится до 21 июля.

«Уважаемые жители, не оставайтесь равнодушными к благоустройству родного Новороссийска! Оставьте свой след в истории нашего города-героя!», — написал Кравченко в Telegram.

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