Голосование за лучший проект карманного парка стартовало в Новороссийске
Общество
08.07.2024 13:23
К благоустройству карманного парка планируют приступить в текущем году.
О старте голосования за лучший проект 8 июля сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Идеи с предложениями и проектами жители Новороссийска присылали с 4 июня. За лучшие из них можно проголосовать на платформе «Мой Новороссийск». Голосование продлится до 21 июля.
«Уважаемые жители, не оставайтесь равнодушными к благоустройству родного Новороссийска! Оставьте свой след в истории нашего города-героя!», — написал Кравченко в Telegram.
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