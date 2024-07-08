Состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска

Глава города-героя после утреннего обхода 8 июля раскритиковал состояние набережной Новороссийска.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что сроки по благоустройству сорваны и назвал состояние набережной отвратительным.

«Утренний обход. Испорченное настроение на весь день! Крайне недоволен состоянием набережной! Время идет, а ощутимых изменений нет, сорванные сроки по благоустройству, отвратительное санитарное состояние. Середина лета, а ступени на набережной так и не приведены в надлежащий вид», — сказал Кравченко.

Глава города-героя возмутился халатностью коммунальных служб и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Также главу города возмутила велосипедная парковка на пешеходной зоне и брошенные самокаты. Кравченко поручил заместителю подготовить предложения по ограничению движения СИМ в пешеходных зонах.

Возле общепитов обнаружились мусор и битая посуда. Кравченко отметил, что, если ресторане не в состоянии поддерживать порядок на летних верандах, им стоит ограничиться работой в помещении.

«Мне и жителям не интересен процесс — необходим качественный результат! От прогулки по набережной не должно портиться настроение!», — написал Кравченко в Telegram.

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