Парк приведут в порядок по нацпроекту в Белоглинском районе

Зеленую зону в центре станицы Успенской на улице имени Ратимова благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь парка ― свыше 12 тыс. кв. метров, специалисты выполнили более 70% работ, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

«Уже уложили тротуарную плитку, установили бордюры. В парке установят две детские площадки, питьевой фонтан, объекты малых архитектурных форм, сделают современную систему освещения и места для парковки транспорта», ― добавил он.

В парке установят скульптурные композиции, осенью проведут дополнительное озеленение. Зеленая зона станет местом отдыха и проведения массовых мероприятий для более 4 тыс. жителей станицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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