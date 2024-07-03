В Ейске к осени благоустроят Первомайскую площадь

Общественную территорию в курортном городе обновляют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Площадь на улице Первомайской между Победы и Свердлова начали приводить в порядок еще в конце февраля. Работы выполняют на территории площадью около тыс. кв. метров. На месте демонтировали старое покрытие, светильники и бордюры. Начали укладывать новые пешеходные дорожки и готовить траншеи для системы освещения. Также готовят основание для спортивной и детской площадок.

«Выполнили уже около 30% работ. Завершить планируют осенью», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

На обновленной Первомайской площади также построят фонтан, установят архитектурные формы и выполнят озеленение территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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