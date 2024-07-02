В Крыловском районе отремонтируют Дом культуры и благоустроят парк

С просьбой благоустроить зеленую зону к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратилась жительница станицы Кугоейской.

Глава района Виталий Демиров доложил, что проект благоустройства общественной территории на улице Ленина разработали еще в 2019 году, сейчас он повторно проходит экспертизу.

«Комфортные и благоустроенные пространства создаем в городах и станицах по всему краю. Жители ждут этих работ уже четыре года. Так быть не должно. Тем более, есть готовый проект. После выхода документов из экспертизы необходимые средства выделим из краевого бюджета», — сказал Кондратьев.

На территории оборудуют пешеходные дорожки и современную систему освещения, а также выполнят дополнительное озеленение и установят малые архитектурные формы.

Жительница станицы Октябрьской обратилась к главе региона с просьбой отремонтировать сельский Дом культуры «Авангард». Там могут разместить музей космонавтики имени Юрия Кондратюка, который жил и работал в поселении. В здании, где сейчас расположен музей, для экспонатов не хватает места.

Глава муниципалитета сообщил, что ремонт Дома культуры начнется уже в августе. Специалисты отремонтируют кровлю и фасады, обновят помещения и системы электроснабжения и отопления. Завершить капитальный ремонт планируют до конца года.

Кроме того, местные жители обратились к Кондратьеву с вопросом о ремонте врачебной амбулатории в станице Новопашковской — здание старое, а фундамент в плохом состоянии.

Губернатор поручил построить новый офис врача общей практики — его оборудуют по современным стандартам здравоохранения, прием будут вести узкие специалисты.

Офис ВОП планируют открыть по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». Замминистра здравоохранения Кубани Ирина Вязовская доложила, что уже выполнили проектирование и получили положительное заключение госэкспертизы на его строительство.

Стоимость строительства офиса ВОП — около 65 млн рублей. Средства предусмотрят на очередной сессии ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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