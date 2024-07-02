Кондратьев: Крыловский район получит более 1,2 млрд рублей господдержки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 июля в ходе встречи с активом района сообщил о мерах поддержки для муниципалитета.

«В прошлый раз встречался с жителями района в 2020 году. Сегодня побывал в школе, Центре единоборств, на сельхозпредприятии — район меняется, развивается. Хорошая динамика в АПК. В разгаре уборочная, с половины площадей уже собрали свыше 190 тыс. т зерна при средней урожайности 57,3 центнера с га. Это достойный результат. Собственные доходы консолидированного бюджета района за 4 года выросли почти на 35% и по итогам 2023 года составили более 572 млн рублей. Главное, чтобы все эти перемены были заметны жителям, чтобы они видели перспективы и с уверенностью смотрели в завтрашний день», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что в этом году муниципалитет получит 1,2 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов в виде субсидий, дотаций и субвенций. Средства направят на строительство соцобъектов — ФАПа и спортзала, а также на ремонт соцсобъектов и сферы ЖКХ.

С запуском долгосрочного плана социально-экономического развития район получит новый импульс, отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

«Занимаемся разработкой долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов до 2030 года. Сейчас подготовлен проект документа и направлен для дальнейшего рассмотрения в Минсельхоз РФ. В рамках проекта планируется реализовать 56 мероприятий, направленных на развитие социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры района. Их оценочная стоимость около 2,9 млрд рублей», — сказал Галась.

В Северном экономическом уроне по развитию инвестиций район находится на 8 месте.

«В 2022 году муниципалитет поставил собственный рекорд по привлечению инвестиций с темпом роста почти 370%. В первом квартале текущего года район показал темп в 182%, по этому показателю он на 6 месте в крае. Сейчас реализуют 3 крупных проекта на общую сумму более 2,6 млрд рублей с созданием более 250 рабочих мест», — заявил вице-губернатор Александр Руппель.

По итогам прошлого года Крыловский район находится на первом месте среди муниципалитетов северной зоны, отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

«Развито растениеводство. Посевная площадь — более 110 тыс. га, преобладают зерновые и зернобобовые культуры. Особое внимание району стоит уделить мелиорации. Стабильная ситуация в животноводстве. Сельхозпроизводители участвуют в краевых программах, получают субсидии, которые позволяют им строить новые фермы, обновлять поголовье животных и наращивать объемы производства», — цитирует Андрея Коробку пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев проводит рабочий день в Крыловском районе.