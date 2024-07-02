Вениамин Кондратьев проводит рабочий день в Крыловском районе

Крыловский район ― один из самых маленьких по численности населения муниципалитетов региона.

В планах у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева посетить соцобъекты, сельскохозяйственные производства. Также глава Кубани обсудит актуальные вопросы с местными жителями.

По словам Кондратьева, питомник «Твой сад» в станице Крыловской — одно из немногих предприятий своего профиля, которое имеет товарный знак. Так, в питомнике выращивают саженцы плодовых деревьев, ягодных кустарников и хвойников, цветов и декоративных насаждений, а также винограда. Каждый год на площади в 16 га закладывают свыше 100 тыс. будущих растений.

В питомнике внедрен полный цикл размножения посадочного материала — от черенкования и обработки почвы вплоть до товарной пересадки. Кроме того, отметил губернатор, выпускаемый ассортимент активно используют кубанские садоводы и фирмы при ландшафтном благоустройстве. С предприятием сотрудничают сотни контрагентов.

«Главное — мы смогли адаптировать отечественное садоводство под условия нынешних вызовов. Теперь создаем отечественный продукт из своих материалов. Обязательно продолжим поддерживать такие предприятия», ― написал Кондратьев в Telegram.

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