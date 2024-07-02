Вениамин Кондратьев: 1 млн гектаров зерновых убрали на Кубани

Убранный урожай составляет порядка 60% от общей площади озимых посевов в крае.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что средняя урожайность пшеницы находится на достойном уровне ― около 65 ц с 1 га. План по ячменю выполнен на 98%.

Глава региона добавил, что в Приморско-Ахтарском районе намолотили 172 тыс. т зерна.

«Результаты там выше средних по краю ― 1 га дает до 78 ц пшеницы и до 87 ― ячменя. Желаю удачи и сил хлеборобам!» ― написал Кондратьев в Telegram.

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