Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Вениамин Кондратьев: 1 млн гектаров зерновых убрали на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-1-mln-gektarov-zernovyh-ubrali-na-kubani
Вениамин Кондратьев: 1 млн гектаров зерновых убрали на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Убранный урожай составляет порядка 60% от общей площади озимых посевов в крае.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что средняя урожайность пшеницы находится на достойном уровне ― около 65 ц с 1 га. План по ячменю выполнен на 98%.

Глава региона добавил, что в Приморско-Ахтарском районе намолотили 172 тыс. т зерна.

«Результаты там выше средних по краю ― 1 га дает до 78 ц пшеницы и до 87 ― ячменя. Желаю удачи и сил хлеборобам!» ― написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: за первую неделю уборки урожая аграрии Кубани намолотили более 2 млн тонн зерна.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях