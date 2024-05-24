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Жители Кубани могут принять участие в опросе на тему туризма внутри страны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-mogut-prinyat-uchastie-v-oprose-na-temu-turizma-vnutri-strany
Жители Кубани могут принять участие в опросе на тему туризма внутри страны
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проводят интернет-опрос, чтобы выяснить спрос, предложение и изменения в туристической сфере.

Опрос доступен по этой ссылке. Регистрация на участие в нем будет доступна до 30 мая.

Кроме того, сейчас проходит еще один опрос «2024: отдыхаем в России. Где были? Что видели? Куда поедете?». Регистрация на него завершится 26 мая.

Аналитики изучат результаты обоих социологических исследований и сформируют отчет, который поможет соотнести существующий спрос на путешествия по России с имеющимся предложением. Также это позволит проанализировать эффективность мер поддержки, предоставляемых представителям туротрасли, и обозначит отношение россиян к внутреннему туризму.

Результаты опросов опубликуют в июне, сообщает телеканал «360».

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