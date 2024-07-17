Жители Кубани могут принять участие в молодежном кинофестивале «Просто кино»
В августе в Краснодарском крае при поддержке регионального министерства образования, науки и молодежной политики пройдет Молодежный кинофестиваль «Просто кино». В нем могут принять участие жители Кубани в возрасте от 18 до 35 лет.
Фестиваль проходит по двум этапам — заочном и очном. Чтобы стать частью первого, необходимо до 28 июля подать заявку, заполнив каждый из пунктов, в том числе рассказать о своем фильме. Работы на «Просто кино» принимаются по направлениям:
- Документальное кино;
- Игровое кино;
- Анимационное кино;
- Музыкальные видео;
- Социальное видео;
- Репортажное видео.
Очный этап мероприятия проведут 10 августа в Краснодаре на площадке «Точка Кипения» (улица Новокузнечная, 84). Там жюри объявит имена победителей и призеров в следующих номинациях:
- Лучший фильм по мнению жюри;
- Лучший фильм по мнению зрителей;
- Лучший документальный фильм;
- Лучший игровой фильм;
- Лучший анимационный фильм;
- Лучшая актерская работа;
- Лучшая режиссерская работа;
- Лучшая операторская работа;
- Лучшая монтажная работа;
- Лучший социальный ролик;
- Лучшее музыкальное видео;
- Лучший репортаж.
Лауреатов фестиваля наградят призами, а их работы после опубликуют на медиаплощадках региона.
Все подробности участия и проведения в «Просто кино» можно посмотреть здесь, или узнать по телефону: +79529776193 (контактное лицо — Всеволод Ледяев).
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