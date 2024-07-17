Жители Кубани могут принять участие в молодежном кинофестивале «Просто кино»

В августе в Краснодарском крае при поддержке регионального министерства образования, науки и молодежной политики пройдет Молодежный кинофестиваль «Просто кино». В нем могут принять участие жители Кубани в возрасте от 18 до 35 лет.

Фестиваль проходит по двум этапам — заочном и очном. Чтобы стать частью первого, необходимо до 28 июля подать заявку, заполнив каждый из пунктов, в том числе рассказать о своем фильме. Работы на «Просто кино» принимаются по направлениям:

Документальное кино;

Игровое кино;

Анимационное кино;

Музыкальные видео;

Социальное видео;

Репортажное видео.

Очный этап мероприятия проведут 10 августа в Краснодаре на площадке «Точка Кипения» (улица Новокузнечная, 84). Там жюри объявит имена победителей и призеров в следующих номинациях:

Лучший фильм по мнению жюри;

Лучший фильм по мнению зрителей;

Лучший документальный фильм;

Лучший игровой фильм;

Лучший анимационный фильм;

Лучшая актерская работа;

Лучшая режиссерская работа;

Лучшая операторская работа;

Лучшая монтажная работа;

Лучший социальный ролик;

Лучшее музыкальное видео;

Лучший репортаж.

Лауреатов фестиваля наградят призами, а их работы после опубликуют на медиаплощадках региона.

Все подробности участия и проведения в «Просто кино» можно посмотреть здесь, или узнать по телефону: +79529776193 (контактное лицо — Всеволод Ледяев).

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