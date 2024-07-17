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Жители Кубани могут принять участие в молодежном кинофестивале «Просто кино»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-mogut-prinyat-uchastie-v-molodezhnom-kinofestivale-prosto-kino
Жители Кубани могут принять участие в молодежном кинофестивале «Просто кино»
Фото freepik.com

В августе в Краснодарском крае при поддержке регионального министерства образования, науки и молодежной политики пройдет Молодежный кинофестиваль «Просто кино». В нем могут принять участие жители Кубани в возрасте от 18 до 35 лет.

Фестиваль проходит по двум этапам — заочном и очном. Чтобы стать частью первого, необходимо до 28 июля подать заявку, заполнив каждый из пунктов, в том числе рассказать о своем фильме. Работы на «Просто кино» принимаются по направлениям:

  • Документальное кино;
  • Игровое кино;
  • Анимационное кино;
  • Музыкальные видео;
  • Социальное видео;
  • Репортажное видео.

Очный этап мероприятия проведут 10 августа в Краснодаре на площадке «Точка Кипения» (улица Новокузнечная, 84). Там жюри объявит имена победителей и призеров в следующих номинациях:

  • Лучший фильм по мнению жюри;
  • Лучший фильм по мнению зрителей;
  • Лучший документальный фильм;
  • Лучший игровой фильм;
  • Лучший анимационный фильм;
  • Лучшая актерская работа;
  • Лучшая режиссерская работа;
  • Лучшая операторская работа;
  • Лучшая монтажная работа;
  • Лучший социальный ролик;
  • Лучшее музыкальное видео;
  • Лучший репортаж.

Лауреатов фестиваля наградят призами, а их работы после опубликуют на медиаплощадках региона.

Все подробности участия и проведения в «Просто кино» можно посмотреть здесь, или узнать по телефону: +79529776193 (контактное лицо — Всеволод Ледяев).

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