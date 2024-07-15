Фестиваль черноморской ухи в «Атамани» собрал более 1,5 тыс. посетителей

Тонна ухи, казачьи песни и кража невесты ― все это можно было увидеть на фестивале в «Атамани». Там с особым размахом отметили День рыбака.

Людмила Свидрицкая в составе ансамбля «Бабье лето» приехала поздравить гостей фестиваля из Приморско-Ахтарска. Для нее этот праздник практически профессиональный.

«У нас в семье все любят рыбу ловить, и муж, и сын, и внук. Самый большой улов ― рюкзак тарани», ― говорит любитель рыбной ловли Людмила Свидрицкая.

Среди солисток коллектива есть ихтиолог. Вера Еремина работала в разных уголках России, но, по ее словам, родной Приморско-Ахтарск ни на что не променяет.

«Я когда в 1968 году окончила техникум, получила направление на Сахалин. Я проработала в «Сахалинрыбводе», а потом через некоторое время вернулась домой, стала работать в карповом хозяйстве», ― делится ихтиолог-рыбовод Вера Еремина.

Фестиваль черноморской ухи ― один из основных в «Атамани». Для гостей работали тематические площадки. На одной из них казаки показывали мастерство джигитовки. Дмитрий Пазон ей занимается восемь лет. Почувствовать себя жителем казацкой станицы, попробовать угощения и даже научиться владеть шашкой могли все желающие.

«Сегодня мы добавили очередные парные элементы, такие как «укради девушку» и малую пирамиду. Мы работаем над увеличением поголовья, над мастерством, над количеством казаков-джигитов», ― рассказывает заместитель командира брюховецких казаков джигитов Дмитрий Пазон.

На главной площади проводили викторину, победителям подарили рыбу.

«Основное событие ― дегустация настоящей черноморской ухи. Ее сегодня наварили для всех гостей много ― целую тонну. Готовили блюдо с 6:00 по старинному кубанскому рецепту, передаваемому из поколения в поколение», ― сообщает корреспондент Виктория Саввина.

Только в первый день фестиваля его посетили более 700 гостей со всей страны.

― Я приехала из Санкт-Петербурга специально посмотреть на джигитовку.

― Сюда мы приехали для того, чтобы окунуться в казачество, почувствовать эту непередаваемую атмосферу.

«Этот сезон в «Атамани» юбилейный, нам исполнилось 15 лет. В честь юбилея все фестивали сезона ― двухдневные. Совершенно уникальная локация, буквально на прошлой неделе прошла премьера постановки. Мы в нашей станице воссоздали цыганский табор», — отмечает заместитель директора выставочного комплекса «Атамань» Наталья Кабенкина.

Вечером джигиты освобождали украденную цыганами дочь казачьего атамана. Завершилась красивая история большой свадьбой с огненным шоу.

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