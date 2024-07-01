В Краснодаре отметили 232-летие подписания Екатериной II грамоты казакам

Главные торжества в честь дарования черноморским казакам кубанских земель в краевой столице развернулись возле памятника императрице.

«Это памятник Екатерине II, который является одним из символов города Краснодара. Ведь именно благодаря ее указу в 1792 году кубанские земли стали принадлежать казакам. Каждый год 30 июня в эту памятную дату казаки показывают свой традиционный церемониал», — рассказывает журналист.

Церемонию открыли казачий оркестр и шествие роты почетного караула. Она сопровождала Екатерину II, которая зачитала жалованную грамоту.

«Всемилостивейше пожаловали онному в вечному владение состоящий в области Таврической остров Фанагорию со всею землею, лежащею на правой стороне реки Кубань», — сказано в документе.

Благодарность от всего казачества выразил императрице войсковой судья, а казаки исполнили патриотическую песню.

«Почетный караул Кубанского Казачьего войска достоин выступать и в Кремле, и на Красной площади. То есть это действительно уровень, который поднимает Кубанское Казачье войско. Хотелось бы, чтобы жители и гости Краснодарского края, которые приезжают на нашу территорию, посетили обязательно такие мероприятия, посмотрели», — говорит атаман кавказского отдела Кубанского Казачьего войска Олег Федотов.

Жалованная грамота императрицы — один из главных документов Кубанского войска. С этого времени началось переселение казаков на Кубань.

«Эта грамота была жалована казакам для защиты южных окраин Российской империи. Это большая ветвь доверия, которую нам оказала императрица в свои века, но и сегодня мы должны помнить, что наши казаки участвуют в специальной военной операции», — напоминает председатель Союза казачьей молодежи Кубани Даниил Дьяченко, хорунжий.

Сейчас жалованная грамота хранится в музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына.