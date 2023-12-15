Жители Кубани могут принять участие в масштабном проекте «Всей семьей»

Проект стартовал 15 декабря на площадках социальных сетей VK и «Одноклассники». Он приурочен к Году Семьи, объявленному президентом России, и создан для укрепления семейных ценностей в стране.

В рамках проекта «Всей семьей» семьи-участницы раз в неделю будут получать несложные задания, которые нужно выполнять. Например: всем вместе приготовить ужин, заняться спортом или сходить в музей. После этого нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети с хештэгами: #всейсемьей или #всейсемьей23. В качестве первого задания организаторы проекта предлагают всей семьей нарядить новогоднюю елку.

Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей. Их ждут особенные и ценные подарки, например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие» и др.

Принять участие в проекте «Всей семьей» может любая семья с детьми из России. Для этого нужно перейти по ссылкам в группы в VK или «Одноклассники».

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