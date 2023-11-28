Путин: многодетность должна стать нормой жизни в России

Президент России Владимир Путин 28 ноября выступил по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора.

В ходе встречи глава государства заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России.

«Семья — это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности. Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение», — отметил президент.

Он отметил, что решение объявить 2024 год в России Годом семьи опирается на мнение и желание большинства россиян.

Также Путин добавил, что демографические вызовы в России нельзя преодолеть только с помощью пособий.

«Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», — сказал глава государства.

В России необходима целостная система просвещения — школы, колледжи и университеты должны быть открыты для всего передового, отметил президент.

«Нам нужна целостная система просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодежных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества», — заявил Путин.

В специальной военной операции Россия сражается за свободу всего мира, а воины защищают подлинную свободу, уверен президент.

«В нашей традиции человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие, дети, его отчизна. Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества, свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями», — сказал глава государства.

Власти нарастят поддержку предпринимательства — они помогли России пережить «санкционный блицкриг» Запада, отметил Путин.

«Именно объединяя усилия государства и бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада, его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства. Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров, и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний. Национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится суверенным», — подчеркнул президент.

Экономика должна быть справедливой, но при этом не скатываться к «уравниловке», заявил глава государства.

«Справедливость — это прежде всего достойные условия для жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта. Это квалифицированная, хорошо оплачиваемая работа, высокий общественный престиж рабочего, инженера, учителя, врача, художника, деятеля культуры, предпринимателя, каждого добросовестного специалиста, мастера, равные и широкие возможности для учебы, для жизненного старта, для самореализации молодежи», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Читайте также: Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19,2 тыс. рублей с 2024 года.