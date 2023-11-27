Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19,2 тыс. рублей с 2024 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-mrot-do-19-2-tys-rublej-s-2024-goda
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19,2 тыс. рублей с 2024 года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Рост МРОТ составит 18,5%.

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года устанавливается в сумме 19 тыс. 242 рублей в месяц.

В текущем году размер МРОТ составлял 16 тыс. 242 рубля. Таким образом, минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5%.

Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%. Раньше это соотношение составляло 42%. Принятие закона обеспечит повышение зарплаты около 4,8 млн человек, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МРОТ вырастет до 19 тыс. 242 рублей с 1 января 2024 года в России.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях