МРОТ вырастет до 19 тыс. 242 рублей с 1 января 2024 года в России

Соответствующий законопроект приняли во втором и окончательном третьем чтении на пленарном заседании в Госдуме 16 ноября.

Согласно закону, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5% и составит 19 тыс. 242 рубля. Кроме того, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.

«Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% поручил президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

От величины МРОТ также зависят размеры пособий по беременности и родам, временной нетрудоспособности, больничных, а также других обязательных выплат соцстрахования, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Читайте также: на ежемесячную краевую доплату учителям направят 2,8 млрд рублей.