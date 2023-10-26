Кондратьев: 2,8 млрд рублей направим на ежемесячную краевую доплату учителям

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 октября на 26 сессии Законодательного собрания отметил, что поддержка работников образования — одна из важнейших задач региона.

«Учителя формируют будущее наших детей, нашего края. В этом году приняли решение ввести ежемесячную краевую доплату в размере 5 тыс. рублей всем педагогам. На эти цели предусмотрели более 700 млн рублей. А на 2024 год закладываем 2,8 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Увеличение расходов бюджета края направлено на выполнения указов президента РФ Владимира Путина о повышении зарплаты представителей бюджетной сферы — врачей, педагогов, работников культуры и соцработников. На эти цели также дополнительно направили 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зарплату учителей Краснодарского края решили поднять на 5 тыс. рублей с 1 октября.