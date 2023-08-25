Зарплату учителей Краснодарского края поднимут на 5 тыс. рублей с 1 октября

Об этом сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе краевого педсовета 25 августа.

«Продолжаем уделять особое внимание нашим педагогам, зная, с какой нагрузкой и ответственностью они сталкиваются ежедневно. Изначально думали поднять зарплату на 5%, но решили уровнять надбавку вне зависимости от статуса. С 1 октября все учителя будут ежемесячно получать дополнительно 5 тыс. рублей. Для нас важен каждый работник образования — и начинающий, и со стажем, в городах или сельской местности. Поэтому и дальше будем поддерживать вас, разрабатывать новые региональные меры», — сказал губернатор.

Обсудили и другие меры поддержки работников образования — среди учителей большой популярностью пользуется выплата 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

«Мы единственный регион, где работает такая программа. Уже 525 человек воспользовались выплатой, еще 237 получили сертификаты и подбирают себе жилье. Обязательно продолжим программу и в 2024 году», — отметил глава региона.

Сохранится и мера поддержки прошлого года — по 5 тыс. рублей выплатят всем учителям к 1 сентября, подчеркнула вице-губернатор Анна Минькова. Кроме того, с этого года на Кубани ввели ежегодные премии в размере 350 тыс. рублей для призеров и победителей Всероссийских конкурсов. Педагоги, выпустившие стобалльников, получают по 100 тыс. рублей, а в некоторых муниципалитетах существуют дополнительные меры поддержки.

«Новороссийск единовременно выплачивает 500 тыс. рублей преподавателям, заключившим трудовой контракт на 7 лет, а также предоставляет учителям бесплатный проезд в муниципальном транспорте. Этот опыт с 1 сентября использует и Сочи. Там же планируют построить дом для учителей. Краснодар выпускникам-педагогам выплачивает «подъемные» по 25 тыс. рублей единовременно. В Крымском районе с этого года приехавшим учителям выплатят по 45 тыс. рублей единовременно. Все это — возможности оставаться в профессии», — сказала Минькова.

По программе «Земский учитель» педагог, который переходит в сельскую школу, получает 1 млн рублей. Благодаря этому проекту в сельскую местность в этом году привлекут 124 учителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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