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Кондратьев познакомил земляков с кубанскими учителями, воспитавшими стобалльников по ЕГЭ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poznakomil-zemlyakov-s-kubanskimi-uchitelyami-vospitavshimi-stoballnikov-po-ege
Кондратьев познакомил земляков с кубанскими учителями, воспитавшими стобалльников по ЕГЭ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Истории достижений педагогов и их фотографии глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал в соцсетях.

«Всего в 2023 году 287 выпускников региона набрали максимальные баллы на ЕГЭ. Спасибо учителям за высокий профессионализм в воспитании талантливой молодежи», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Также он рассказал о четырех педагогах, которые в этом году подготовили восемь стобалльников — по русскому языку и литературе.

Среди них учитель из Ейска — Елена Бондаренко преподает русский язык и литературу в лицее № 4 уже более 25 лет. Они привила своим ученикам любовь к предмету, а многих из них поступили на филологические факультеты крупных вузов.

Елена Завгородняя преподает в морском техническом лицее Новороссийска. Ее выпускники в этом году в среднем набрали 84 балла по русскому языку.

Маргарита Васильева 28 лет работает в школе № 4 Анапы. Несколько лет назад она была руководителем сразу двух классов, и одновременно 11 учеников с золотой медалью.

Лариса Крившенко работает в гимназии № 53 Краснодара, всего ее трудовой стаж — 60 лет. Ее ученики регулярно принимают участие в олимпиадах и конференциях и занимают там призовые места.

На Кубани учителя, подготовившие стобалльников, получают премии в размере 100 тыс. рублей. Экзамены в этом году получили около 70 тыс. девятиклассников и почти 23 тыс. одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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