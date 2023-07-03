Эскиз выбран: жители Краснодара проголосовали за проекты памятника первой учительнице

Голосование за лучшее архитектурное решение памятного знака первой учительнице проходило с 26 июня по 2 июля. В нем приняли участие 2 тыс. 869 человек.

В голосовании победил проект № 4. За него проголосовал 971 человек. Второе место занял проект № 7 (791 голос). На третьем месте — проект № 5 (426 голосов).

Памятный знак первой учительнице установят около лицея № 48. Заседание конкурсной комиссии проведут в июле, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стартовало онлайн-голосование по выбору проекта памятника первой учительнице в Краснодаре.