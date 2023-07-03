Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Эскиз выбран: жители Краснодара проголосовали за проекты памятника первой учительнице

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-8-tys-zhitelej-krasnodara-progolosovali-za-proekty-pamyatnika-pervoj-uchitelnitse
Эскиз выбран: жители Краснодара проголосовали за проекты памятника первой учительнице
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Голосование за лучшее архитектурное решение памятного знака первой учительнице проходило с 26 июня по 2 июля. В нем приняли участие 2 тыс. 869 человек.

В голосовании победил проект № 4. За него проголосовал 971 человек. Второе место занял проект № 7 (791 голос). На третьем месте — проект № 5 (426 голосов).

Памятный знак первой учительнице установят около лицея № 48. Заседание конкурсной комиссии проведут в июле, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стартовало онлайн-голосование по выбору проекта памятника первой учительнице в Краснодаре.

Статьи
Аллергия на кошек: правда и мифы
Аллергия на кошек: правда и мифы
Как справиться с потом и запахом тела в жару
Как справиться с потом и запахом тела в жару
Папайя: что это, польза и вред
Папайя: что это, польза и вред
Топ-5 тихих и уютных мест для отдыха на Азовском море
Топ-5 тихих и уютных мест для отдыха на Азовском море
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях