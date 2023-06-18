Жители Кубани могут принять участие в конкурсе «Самый лучший папа»

Конкурс проходит в два этапа: муниципальный – с 10 мая по 15 августа, региональный – с 1 по 30 сентября.

Принять участие может любой мужчина, воспитывающий как минимум одного ребенка. Среди прочих условий – конкурсант должен жить в Краснодарском крае не менее пяти лет, вести здоровый образ жизни, создавать благоприятные условия для развития и воспитания детей, активно участвовать в общественной жизни.

Заявки на участие в конкурсе «Самый лучший папа» принимают в управлениях соцзащиты по месту жительства до 10 июля. Победители получат дипломы и подарки в торжественной обстановке на мероприятии, приуроченном к празднованию Всероссийского Дня отца. Его отмечают в третье воскресенье октября.

В прошлом году в региональном этапе участвовали 44 представителя из всех муниципалитетов, финалистами стали пять мужчин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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