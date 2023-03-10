До 24 дополнительных выходных подряд смогут брать родители детей-инвалидов в России
Об этом 10 марта сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Согласно проекту постановления Минтруда, родители детей с инвалидностью смогу брать дополнительно до 24 выходных подряд.
«Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать — использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или «накапливать» их. Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд», — рассказал Котяков.
Он добавил, что семья сможет комбинировать варианты — брать по четыре дня в течение шести месяцев, за остальные полгода накопить выходные для прохождения реабилитации с ребенком. Даты отпуска нужно согласовать с работодателем и заранее подать заявление.
Сейчас одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом предоставляют четыре дополнительных оплачиваемых выходных каждый месяц. Их можно полностью использовать или разделить между собой. Сейчас неиспользованные выходные не суммируются и на следующий календарный месяц не переносятся. С 1 сентября до 24 дополнительных дней подряд можно будет использовать один раз в год, передает сообщение пресс-службы Минтруда РФ ТАСС.
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