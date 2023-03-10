Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

До 24 дополнительных выходных подряд смогут брать родители детей-инвалидов в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-24-dopolnitelnyh-vyhodnyh-podryad-smogut-brat-roditeli-detej-invalidov-v-rossii
До 24 дополнительных выходных подряд смогут брать родители детей-инвалидов в России
Фото freepik.com

Об этом 10 марта сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Согласно проекту постановления Минтруда, родители детей с инвалидностью смогу брать дополнительно до 24 выходных подряд.

«Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать — использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или «накапливать» их. Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд», — рассказал Котяков.

Он добавил, что семья сможет комбинировать варианты — брать по четыре дня в течение шести месяцев, за остальные полгода накопить выходные для прохождения реабилитации с ребенком. Даты отпуска нужно согласовать с работодателем и заранее подать заявление.

Сейчас одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом предоставляют четыре дополнительных оплачиваемых выходных каждый месяц. Их можно полностью использовать или разделить между собой. Сейчас неиспользованные выходные не суммируются и на следующий календарный месяц не переносятся. С 1 сентября до 24 дополнительных дней подряд можно будет использовать один раз в год, передает сообщение пресс-службы Минтруда РФ ТАСС.

Читайте также: единую льготу на транспортный налог предложили ввести для семей с детьми-инвалидами.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
  2. Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
  3. Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
  4. Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
  5. Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
  6. Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант
Прямой эфир
Мы в соцсетях