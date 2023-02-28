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Единую льготу на транспортный налог предложили ввести для семей с детьми-инвалидами

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/edinuyu-lgotu-na-transportnyj-nalog-predlozhili-vvesti-dlya-semej-s-detmi-invalidami
Единую льготу на транспортный налог предложили ввести для семей с детьми-инвалидами
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Письмо с соответствующим предложением из Госдумы направили в Минтруд РФ.

В обращении отмечается, что число детей с инвалидностью на конец 2022 года, по оценкам Минтруда, составляло 725 тыс. При этом для многих семей с детьми-инвалидами наличие транспортного средства является важнейшей жизненной потребностью.

Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время не существует единой федеральной льготы при оплате транспортного налога для данной категории граждан. Однако на региональном уровне некоторые субъекты принимают законодательные нормы об освобождении личных автомобилей родителей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства», — цитирует текст обращения RT.

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