Семьи погибших в ходе СВО военнослужащих освободят от платы за детсады на Кубани

О новой мере поддержки семей погибших военнослужащих губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на совещании по итогам «Прямой линии».

Глава Кубани сообщил, что меру поддержки введут во всех городах и районах региона в ближайшее время.

«Мы уже предусмотрели выплаты для детей участников специальной военной операции. Сегодня они бесплатно посещают детские сады. И, конечно, особое внимание необходимо уделить семьям погибших. Мы не можем их оставить. Меру поддержки необходимо ввести во всех районах края в ближайшее время», — сказал Кондратьев.

С вопросам о льготах для семей погибших мобилизованных к губернатору во время «Прямой линии» обратилась жительница Мостовского района.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, во всех городах и районах края, включая Мостовский район, семьи мобилизованных уже освободили от платы за детсады. Это касается более 2,3 тыс. детей. На это в прошлом году выделили 10 млн рублей, в текущем — предусмотрели еще 45 млн рублей.

Льготу для семей погибших уже ввели в 21 муниципалитете. В остальных работа продолжается. Срок действия новой меры поддержки во всех городах и районах Кубани будут рассчитывать от ноября 2022 года.

Всего в Краснодарском крае на поддержку участников СВО уже направили порядка 1,5 млрд рублей. Каждому мобилизованному выплатили по 100 тыс. рублей, столько же получат добровольцы. К новогодним праздникам направили по 20 тыс. рублей на каждого ребенка и по 30 тыс. детям участников СВО, учащимся на первых курсах вузов.

По поручению Кондратьева за каждой семьей мобилизованных закреплены волонтеры и представители местной власти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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