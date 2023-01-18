Участникам СВО из Краснодарского края окажут поддержку при аренде имущества и земли в регионе

Распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

За получением поддержки арендатор или уполномоченное лицо может обратиться к арендодателю краевого имущества или земли.

«Дополнительные меры поддержки касаются мобилизованных, граждан, проходящих военную службу по контракту или заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании. Они могут получить отсрочку по арендной плате по договорам аренды государственного имущества края, в том числе земельных участков. А также вправе расторгнуть договоры аренды без применения штрафных санкций», — сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Меры поддержки распространяются в том числе на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, где один человек, который является единственным учредителем и его руководителем, участвует в спецоперации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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