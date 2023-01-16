Мобилизованных предпринимателей России освободили от статистической отчетности

Правительство РФ освободило от необходимости предоставлять статистическую отчетность представителей бизнеса, призванных по мобилизации, на время службы.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Федеральная налоговая служба будет направлять в Росстат информацию о субъектах предпринимательства, где по мобилизации призвали единственного учредителя и одновременно руководителя. Это решение является частью комплекса мер поддержки мобилизованных. В комплекс мер входят отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также увеличение сроков подачи деклараций и финотчетов.

Кроме того, правительство утвердило постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, добровольцев и контрактников. Период их участия в СВО будет засчитываться в страховом стаже в двойном размере, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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