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Мораторий на проверки бизнеса продлили в России на 2023 год

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/moratorij-na-proverki-biznesa-prodlili-v-rossii-na-2023-god
Мораторий на проверки бизнеса продлили в России на 2023 год
Фото пресс-службы Правительства РФ

Продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год постановило Правительство РФ. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

При этом новое постановление позволяет не проводить плановую проверку, если до этого в компанию по обращению владельца предшествовал профилактический визит.

Кроме того, в отношении объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска проверки будут проводить на основании специальных индикаторов — в случае, если поступит информация о рисках нарушения обязательных требований.

«Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования риск-ориентированного подхода», — отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В контрольно-надзорной сфере с июля 2020 года запустили процедуру досудебного обжалования. Сервис подачи жалобы на решения контрольных органов создали на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба Правительства РФ в Telegram.

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