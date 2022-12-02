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В Краснодаре обсудили механизмы поддержки социально ориентированного бизнеса

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obsudili-mehanizmy-podderzhki-sotsialno-orientirovannogo-biznesa
Видео канала «Кубань 24»

Речь о бизнесе, работающем с малоимущими, пенсионерами, инвалидами, а также с некоммерческими организациями. Встреча с участием представителей администрации края и депутатов ЗСК состоялась на базе Центра развития гражданского общества.

«Мы в числе лидеров по поддержке НКО и бизнеса. У нас во всех муниципальных образованиях существуют формы финансовой поддержки, например, в части освобождения от налогообложения, предоставления площадей. Тут мы остаемся по-прежнему в числе первых», — сказал председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

В течение нескольких лет Краснодарский край значительно увеличил финансовую помощь социально ориентированным организациям. Из краевого бюджета регулярно выделяют гранты на реализацию образовательных, спортивных, культурных и медицинских инициатив. В 2022 году общий объем финансирования вырос почти в два раза. Сейчас на Кубани работают около 6,5 тыс. НКО.

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