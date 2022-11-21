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В Краснодаре стартовала программа-акселератор для молодых ученых

Экономика
21.11.2022 13:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startovala-programma-akselerator-dlya-molodyh-uchenyh
В Краснодаре стартовала программа-акселератор для молодых ученых
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Акселератор рассчитан на проекты в сфере инжиниринга продовольственных продуктов и сельского хозяйства. По нацпроекту «Наука и университеты» его реализует Межрегиональный научно-образовательный центр Юга России.

На первой встрече участникам программы FoodDesign рассказали об особенностях технологического предпринимательства. Команды спроектировали бизнес-модель научных разработок.

Участники в течение месяца проработают коммерческую составляющую и создадут продукт для представления инвесторам.

Акселератор организовал Кубанский научный фонд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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