В Краснодаре стартовала программа-акселератор для молодых ученых

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Акселератор рассчитан на проекты в сфере инжиниринга продовольственных продуктов и сельского хозяйства. По нацпроекту «Наука и университеты» его реализует Межрегиональный научно-образовательный центр Юга России.

На первой встрече участникам программы FoodDesign рассказали об особенностях технологического предпринимательства. Команды спроектировали бизнес-модель научных разработок.

Участники в течение месяца проработают коммерческую составляющую и создадут продукт для представления инвесторам.

Акселератор организовал Кубанский научный фонд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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