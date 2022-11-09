В России стартует программа научно-популярного туризма

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По программе можно будет посетить уникальные научные объекты в разных регионах страны. Она доступна участникам проекта «Больше, чем путешествие» и студентам. Первый тур пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября.

Вице-премьер России, сопредседатель координационного комитета по десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко рассказал, что программа направлена на популяризацию науки в доступном формате.

«В этом году к программе присоединилось 10 регионов страны, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. В планах до 2025 года существенно нарастить перечень направлений — до 200 объектов в 40 субъектах России», — сказал Чернышенко.

По словам Чернышенко, путешествия можно совместить с другими видами туризма — рекреационным, культурно-познавательным.

В десятку пилотных регионов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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