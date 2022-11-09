Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В России стартует программа научно-популярного туризма

Общество
09.11.2022 12:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-startuet-programma-nauchno-populyarnogo-turizma
В России стартует программа научно-популярного туризма
Фото morethantrip.ru

По программе можно будет посетить уникальные научные объекты в разных регионах страны. Она доступна участникам проекта «Больше, чем путешествие» и студентам. Первый тур пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября.

Вице-премьер России, сопредседатель координационного комитета по десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко рассказал, что программа направлена на популяризацию науки в доступном формате.

«В этом году к программе присоединилось 10 регионов страны, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. В планах до 2025 года существенно нарастить перечень направлений — до 200 объектов в 40 субъектах России», — сказал Чернышенко.

По словам Чернышенко, путешествия можно совместить с другими видами туризма — рекреационным, культурно-познавательным.

В десятку пилотных регионов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: популярные туробъекты Сочинского нацпарка будут работать во время зимнего курортного сезона.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
  3. В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Умер бывший глава Роспотребнадзора Краснодарского края Валерий Клиндухов
  6. Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года
Прямой эфир
Мы в соцсетях