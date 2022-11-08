Популярные туробъекты Сочинского нацпарка будут работать во время зимнего курортного сезона
Подготовку Сочинского национального парка обсуждали на совещании в мэрии, которое провел глава Сочи Алексей Копайгородский.
Самые популярные объекты показа Сочинского национального парка будут работать и зимой. В том числе комплекс горы Ахун, парк «Дендрарий», экологический маршрут «Волконское ущелье» и комплекс «33 водопада».
«В Год экологии ряд рекреационных объектов нашей особо охраняемой природной территории модернизированы по современным экологическим стандартам, они продолжат работать в зимнем туристическом сезоне», — сказал мэр Сочи.
Он также сообщил о том, что для удобства гостей. объекты парка интегрируют в туристический портал города. И. о. директора Сочинского национального парка Андрей Бородин добавил, что в следующем году специалисты парка продолжат создавать комфортные условия на туробъектах.
В Министерство природных ресурсов РФ направили также информацию об очагах вредителей в Сочи, заключили муниципальные контракты на регулярную обработку городских территорий. В разработке находится плана-график на следующий год по борьбе с инвазивными насекомыми, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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