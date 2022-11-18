Жители Кубани могут принять участие в губернаторском конкурсе грантов
Общество
18.11.2022 11:19
Подать заявку на участие в пятом конкурсе грантов губернатора Краснодарского для некоммерческих организаций можно до 21 ноября.
В нем могут принять участие НКО, специализирующиеся на защите прав и свобод, охране окружающей среды, защите и социальной поддержке грантов, благотворительной деятельности. Более подробную информацию о конкурсе и подаче заявок можно узнать на сайте Центра развития гражданского общества или по телефону: 8 (861) 991-45-21.
Региональный Центр развития гражданского общества создали в 2021 году по поручению губернатор Кубани Вениамина Кондратьева. В этом году он стал единым оператором грантовой поддержки некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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