В Краснодарском крае для инноваторов увеличили квоту грантов «УМНИК-Краснодарский край»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2022 году средства на воплощение своих научно-технических проектов получат 20 победителей. Призовой фонд конкурса «УМНИК-Краснодарский край составит 10 млн рублей.

По словам главы краевого департамента инвестиций и развития МСП Василия Воробьева увеличение квоты поможет обеспечить дальнейшее развитие проектов. Кроме того, это позволит сформировать экосистему технологического предпринимательства на Кубани.

«Этому способствовала скоординированная и эффективная работа краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, университетов и регионального Фонда развития инноваций. Решение об увеличение квоты позволит обеспечить дальнейшее развитие проектов и способствовать формированию экосистемы технологического предпринимательства в крае. Стоит отметить, что на данный момент размер квоты по конкурсу «УМНИК» на Кубани достиг уровня таких субъектов РФ, как Татарстан и Московская область», — сказал Воробьев.

Федеральный грантовый конкурс для молодых инноваторов проводят в регионе с 2010 года. Исследователи в возрасте от 18 до 30 лет могут получить 500 тыс. рублей на развитие своих проектов.

Всего за год работы «Фонда развития инноваций Краснодарского края» разработчики привлекли свыше 165 млн рублей федеральных грантов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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