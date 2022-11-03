В Краснодаре пройдет форум «Бизнес без границ»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятие для предпринимателей с ограниченными физическими возможностями состоится 17 ноября по адресу: улица Конгрессная, 4.

В рамках форума «Бизнес без границ» успешные предприниматели со всей России соберутся на одной площадке. Они расскажут о профессиональной адаптации в обществе и поделятся своими историями успеха, ответив на вопросы, как людям с ограниченными возможностями здоровья получить качественное образование, устроиться на работу и открыть свое дело.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассказал, что в регионе регулярно проводят встречи с предпринимателями. Власти знают об их потребности в квалифицированных сотрудниках. При этом есть большое число людей с ОВЗ, не знающие, как и где лучше применить свои способности. По его словам, форум «Бизнес без границ» даст возможность таким людям познакомиться друг с другом и выстроить взаимовыгодный плодотворный процесс.

«Мы поддерживаем необходимость иметь равные права и равные возможности. Именно поэтому на мероприятии выступят успешные предприниматели, которые смогли реализовать свой проект, несмотря ни на что», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Участника бизнес-мероприятия смогут получить информацию о действующих мерах поддержки для людей с ОВЗ, а также о социальной и инклюзивном трудоустройстве и предпринимательстве.

Принять участие в форуме «Бизнес без границ» может каждый желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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