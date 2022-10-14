В Анапе прошел Всероссийский форум «Большие смыслы — 2022»

Видео канала «Кубань 24»

Это главное событие года для российских организаций, занимающихся летним оздоровительным отдыхом детей. Представители сферы собрались на базе ВДЦ «Смена».

Участники форума делились опытом и вырабатывали стратегию развития на 2023 год. Деловой программе предшествовал яркий концерт с участием воспитанников летних смен.

Также на трехдневном форуме подвели итоги летней оздоровительной кампании, с докладами выступили представители российских министерств и ведомств. Всего провели около 60 мероприятий. Особое внимание во время дискуссий уделяли вопросам воспитания подрастающего поколения, профориентации молодежи, подготовке педагогических кадров для лагерей и организации инклюзивных смен. В сессиях, мастер-классах и круглых столах приняли участие педагоги, вожатые и руководители организаций детского отдыха.

«Наша главная задача — объединить лучших экспертов и самых активных представителей отрасли, дать им возможность содержательно пообщаться друг с другом. Ведь истина, как известно, рождается не только в споре, но и в эффективном диалоге», — сказал директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев.

Из-за пандемии коронавируса последние два года были сложными для работников системы отдыха и оздоровления детей. Сейчас перед ними стоят еще более ответственные задачи.

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