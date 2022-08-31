Кондратьев: в здравницах Краснодарского края летом отдохнули более 300 тыс. детей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 августа рассказал о ходе детской оздоровительной кампании.

По словам главы региона, за лето детские здравницы Кубани посетили 300 тыс. детей. Их них более 100 тыс. детей из других регионов России.

«Также с начала года мы приняли более 5,5 тыс. детей из Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных территорий Украины. Для них организовывали различные тематические смены, чтобы ребята могли полезно провести время и поправить здоровье», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что детская оздоровительная кампания продолжается, несмотря на завершение лета. До конца года на Кубани примут на отдых еще около 40 тыс. детей.

Также губернатор сообщил о том, что в этом году на детский отдых направили более 2,5 млрд рублей. Частично деньги пошли на покупку более 37 тыс. детских путевок по программе «Дети Кубани». Благодаря этому на море смогли отдохнуть дети-инвалиды, сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей и из многодетных семей. Всего летом в регионе работало около 1,3 тыс. детских лагерей всех типов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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