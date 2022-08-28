В Краснодарский край на отдых отправили 300 детей из Харьковской области

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Харьковской области.

По данным властей региона, 28 августа на отдых в Краснодарский край отправили 300 детей. Это уже второй поток. Ребята в течение 21 дня отдохнут в детском лагере.

В ведомстве уточнили, что это дети из населенных пунктов, которые находятся под постоянным обстрелом со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

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