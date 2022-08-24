В Анапу на отдых приехали 150 детей из Донецкой и Луганской народных республик
Общество
24.08.2022 12:51
Они стали участниками образовательных программ во Всероссийском детском центре «Смена». В творческих мастерских их знакомят с востребованными рабочими профессиями в таких сферах, как IT, транспорт, сервис и дизайн.
«Здесь просто миллионы возможностей, замечательный лагерь. Я уверена, что получу море впечатлений», — поделалась участница смены из ДНР Виктория Бондарева.
«Классно. Я хожу на компетенцию «Лазерные технологии», где мы учимся работать с приложением для рисования. И то, что мы в нем нарисовали, стараемся вырезать с помощью лазерного станка. В «Смене» я впервые. И это намного больше, чем я ожидал», — рассказал участник смены из ДНР Макар Норенко.
Помимо занятий, для ребят спланировали насыщенную программу досуга. Их ждут пенные вечеринки, посиделки у костра и, конечно, Черное море.
Читайте также: в Анапе малоимущим и многодетным семьям помогают собрать детей в школу.
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