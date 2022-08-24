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В Анапе малоимущим и многодетным семьям помогают собрать детей в школу

Общество
24.08.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-maloimushhim-i-mnogodetnym-semyam-pomogayut-sobrat-detej-v-shkolu
Видео канала «Кубань 24»

В городе-курорте проходит акция «Соберем ребенка в школу». Социальные работники разносят ручки, карандаши, альбомы и новые рюкзаки. Также помогают одеждой и спортивной формой.

Например, у семьи Ералиевых в этом году за парты сядут трое из пятерых детей.

«Канцтовары всегда пригодятся. Год учебный, сами понимаете, нужно много канцтоваров. И расходы, соответственно, тоже большие», — рассказала жительница Анапы Екатерина Ералиева.

Такой помощи обрадовались и в другой семье, где одна бабушка воспитывает троих учеников. Всего в рамках акции уже вручили полсотни наборов. Их продолжат раздавать до конца августа.

Читайте также: в Краснодаре стартовала ежегодная акция по сбору средств на канцтовары для первоклассников.

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