В Анапе малоимущим и многодетным семьям помогают собрать детей в школу
Общество
24.08.2022 12:01
В городе-курорте проходит акция «Соберем ребенка в школу». Социальные работники разносят ручки, карандаши, альбомы и новые рюкзаки. Также помогают одеждой и спортивной формой.
Например, у семьи Ералиевых в этом году за парты сядут трое из пятерых детей.
«Канцтовары всегда пригодятся. Год учебный, сами понимаете, нужно много канцтоваров. И расходы, соответственно, тоже большие», — рассказала жительница Анапы Екатерина Ералиева.
Такой помощи обрадовались и в другой семье, где одна бабушка воспитывает троих учеников. Всего в рамках акции уже вручили полсотни наборов. Их продолжат раздавать до конца августа.
Читайте также: в Краснодаре стартовала ежегодная акция по сбору средств на канцтовары для первоклассников.
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