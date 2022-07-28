В Краснодаре стартовала ежегодная акция по сбору средств на канцтовары для первоклассников

Видео канала «Кубань 24»

В рамках благотворительной акции «Портфель первоклассника» организовали помощь для детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также школьников из ДНР И ЛНР.

До конца августа в пунктах сбора ждут ручки, тетради, дневники и портфели. Помощь принимают по адресам: Офицерская, 48; имени Крупской, 103; Ставропольская, 224; Сормовская, 5/1; Московская, 148 литер 1; Красных Партизан, 226; хутор Ленина, переулок Буковый, 28/1.

Волонтеры планируют одарить необходимыми принадлежностями более 1 тыс. нуждающихся в помощи. Сформированные наборы 30 августа передадут детям.

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