В Краснодаре стартовала ежегодная акция по сбору средств на канцтовары для первоклассников
Общество
28.07.2022 08:21
В рамках благотворительной акции «Портфель первоклассника» организовали помощь для детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также школьников из ДНР И ЛНР.
До конца августа в пунктах сбора ждут ручки, тетради, дневники и портфели. Помощь принимают по адресам: Офицерская, 48; имени Крупской, 103; Ставропольская, 224; Сормовская, 5/1; Московская, 148 литер 1; Красных Партизан, 226; хутор Ленина, переулок Буковый, 28/1.
Волонтеры планируют одарить необходимыми принадлежностями более 1 тыс. нуждающихся в помощи. Сформированные наборы 30 августа передадут детям.
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