Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»

Фото t.me/iamplc

Краснодарский музыкант Сергей Трущев, известный как PLC, обратился к поклонникам с просьбой поддержать благотворительный фонд, занимающийся помощью детям и взрослым с аутизмом.

Музыкант рассказал в соцсетях о проектах и подопечных фонда «Открытая Среда».

«Аутический спектр — это целая группа состояний. Кто-то из ребят очень замкнут в себе и практически не общается с окружающими. Другие, наоборот, гиперобщительны. Кто-то играет в театре, кто-то снимает влоги на YouTube. Один парень обожает аниме и читал мангу, которую сам написал. Другой — за два первых в жизни урока на барабанах выучил Nirvana Smells Like Teen Spirit и уже сыграл свой первый концерт. Еще одна девочка, которая практически не разговаривает, работает кондитером и отлично справляется с работой», — написал PLC в Telegram.

Музыкант рассказал, что сейчас на попечении фонда 160 семей, и отметил, что аутисты часто сталкиваются с непониманием со стороны общества и им нужна помощь. Он призвал всех помочь фонду и пообещал со своей стороны рассмотреть возможность благотворительного концерта в поддержку «Открытой среды».

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