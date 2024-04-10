Жители Кубани могут помочь подтопленцам в Оренбургской области через «Авито»

На сайте и в приложении «Авито» начал работать быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области.

Через главную страницу сервиса можно получить доступ ко всем объявлениям, где предлагают безвозмездную помощь пострадавшим от подтопления. Для этого нужно нажать на баннер #яПомогаю.

Сейчас на «Авито» уже доступно около 2 тыс. объявлений с предложениями помощи. Тем, кто хочет помочь, в объявления нужно добавить хештег #яПомогаю. Объявления попадут в раздел помощи. Самое необходимое для подтопленцев — расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода, вещи первой необходимости.

Акция будет действовать до 15 мая. Компания компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений, когда помощь будет оказана. Кроме того, сейчас решается вопрос о бесплатной доставке до гуманитарных организаций.

Пользователи «Авито», оказавшиеся в зоне паводка, также могут получить компенсацию за размещение своих объявлений. Для этого нужно написать сообщение на электронную почту Vmeste@avito.ru. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.

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