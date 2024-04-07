Ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области оценили в 21 млрд рублей

Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Он отметил, что эта оценка предварительная. Она рассчитана с учетом установленной Минстроем РФ стоимости 1 кв. м жилья в области.

«Объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей», — сказал Ломакин.

В свою очередь глава МЧС России Александр Куренков охарактеризовал ситуацию в Орске из-за прорыва дамбы и наводнения как критическую.

«Произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 тыс. 518 жилых домов и 4 тыс. 587 приусадебных участков», — сказал Куренков.

Из затопленных районов эвакуировали более 4 тыс. человек. В Орске развернули 11 пунктов временного размещения. В них находится 510 человек. Пункты рассчитаны на 8 тыс. мест, сообщает ТАСС.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Это сооружение защищало часть города от реки Урал. Из-за прорыва произошло наводнение, затоплена оказалась половина Старого города в Орске.

В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. В связи с этим СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность», сообщает РИА «Новости».

Читайте также: пострадавшим от летнего наводнения в Сочи выплатили почти 3 млн рублей.