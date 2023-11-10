Пострадавшим от летнего наводнения в Сочи выплатили почти 3 млн рублей

В ночь на 14 июня после сильных дождей горная река Мацеста вышла из берегов и подтопила цоколи многоэтажек, частные дома и социальные объекты.

Власти Сочи уже выплатили пострадавшим от летнего наводнения компенсации за утрату имущества на общую сумму почти 3 млн рублей. Выплаты получили 129 человек.

Сейчас в работе находится еще восемь заявлений о причиненном ущербе от местных жителей на 130 тыс. рублей. Еще 1,6 млн рублей получат жители Хосты, чье имущество испортилось во время ливней, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Сочи части пострадавших от ЧС автовладельцев выплатят компенсации. Владельцам машин, пострадавших от удара стихии на улице Ручей Видный в ночь с 8 на 9 июля, единовременно выплатят компенсацию в размере 100 тыс. рублей.